Щоб не сталося пожежі, не вразив електричний струм, слід дотримуватися правил безпечного користування електроприладами, зазначає ДСНС.
- Щоб не наражати себе на небезпеку, не залишайте без нагляду ввімкнені в мережу електричні прилади.
- Діставайте прилади з розетки, коли йдете з дому та перед сном.
- Недостатньо просто натиснути кнопку.
- Нагрівальні прилади використовуйте на підставках з негорючих матеріалів, що не проводять електричний струм.
- Стежте, щоб волога не потрапила в електричні прилади.
- Не торкайтеся руками оголених кінців проводки.
- Не ремонтуйте розетки, проводку та електроприлади самостійно.
- Не використовуйте електроприлади з порушеною ізоляцією та пошкодженнями.
- Обережно користуйтеся електроплитами з відкритою спіраллю.
- Встановіть систему пожежної сигналізації вдома.
- Перевірте стан електричної проводки в помешканні.
- Вмикайте електроприлади по черзі, щоб не перевантажувати систему.
Пильнуйтеся та пильнуйте інших!
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