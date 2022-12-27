Війна та переживання, пов’язані з нею, здатні запустити психічні зміни, що призводять до травматизації, зокрема і ПТСР.

Травма – це реакція організму на певну ситуацію чи серію подій, які несли психологічну та/або фізичну загрозу життю людині. Однак психоаналітик Ольга КОРБУТ говорить, що для розвитку травми часто достатньо і психологічного впливу.

Водночас травма та стрес, попри наближеність цих станів, – не одне і те ж. Не кожна стресова ситуація обов’язково призводить до травматизації, якщо лише стрес не перетікає у хронічну форму (стрес без перепочинку). Водночас травма завжди супроводжується дуже сильним стресом, з яким раніше людина не стикалася і не могла жодним чином до нього бути готовою.

Що відчує людина, яка має травму? Психоаналітик Ольги Корбут зазначає що, варто звернути увагу на:

гнів і страх

тривогу

сором і провину

сплутаність думок і проблеми з концентрацією уваги

почуття безнадійності та заперечення реальності

постійну втому

несприйнятливість до зовнішніх подразників

втрату здатності нормально рухатися та говорити

зміни в міміці

Також люди, які зіткнулися із травмою, не можуть контролювати свої емоції, уникають спілкування з людьми та скаржаться на нічні кошмари. Головний показник того, що йдеться саме про травму, а не про раптовий епізод, -– тривалість цих переживань.

Як зменшити вплив травми?

Знайдіть першопричину. Для цього можете завести щоденник власних емоцій. Спробуйте зрозуміти, які дії, спогади або люди змушують вас почуватися погано.

Не приховуйте емоції. Якщо хочеться плакати і кричати – хай так і буде. Якщо є образа – проговоріть її. Мовчати та вдавати, що все ок, у випадку із травматичними подіями – точно не варто.

Підтримуйте здоровий спосіб життя. Попри стереотипи, ані алкоголь, ані куріння чи перебір із кофеїном – не зарадять. Навпаки – це лише штучні збудники нервової системи, що в ситуації із травматичним досвідом можуть нашкодити.

На жаль, повністю впоратися із травмою самостійно – майже не можливо. Або це може тривати довгий час. Тому за першої можливості спробуйте звернутися по допомогу до фахівця.

Джерело: практичний психолог Ольга КОРБУТ.