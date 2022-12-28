Українці за кордоном, які зазнали насильства або дискримінації, можуть зателефонувати до контактного центру системи Безоплатна правова допомога та отримати консультації з правових питань. Також таку допомогу вони можуть отримати онлайн.

Можна зателефонувати до контактного центру системи БПД за номером: 0 800 213 103 (дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах України безкоштовні);

номер для дзвінків із-за кордону: +38 (044) 363-10-41 (вартість дзвінка за тарифами вашого оператора зв’язку).

Контактні дані бюро правової допомоги, офіційний сайт та інші сервіси доступу до Безоплатної правової допомоги: https://linktr.ee/legalaid.gov.u