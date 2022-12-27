Якщо, на превеликий жаль, виникла необхідність дізнатися, чи не стала близька людина жертвою цієї війни, допомогти може ДНК-експертиза. Ініціювати експертизу для пошуку загиблих за власним бажанням неможливо, тому МОЗ розповідає, як це відбувається.

1. Потрібно звернутись за місцем свого проживання у відділ поліції із заявою про зникнення або пошук кровних родичів.

2. Слідчий виносить постанову про відбір зразків біоматеріалу та призначення експертизи для виділення ДНК-профілю.

3. Зразки біоматеріалу можуть відібрати безпосередньо у відділеннях судово-медичної лабораторії або за дорученням суду.

Увага! Зразки ДНК можуть відбиратись тільки у кровних родичів: батьків чи дітей зниклої людини.

У померлих зразки відбирають судово-медичні експерти, які передають їх для опрацювання в науково-дослідний центр МВС.

Там виділяють ДНК-профіль і присвоюють зразкам унікальний ідентифікатор. Порівняння ДНК-профілів постраждалого та родичів проводиться в автоматичному режимі.

У разі виявлення збігів про це інформують орган, який призначив експертизу і проводить досудове розслідування, та родичів загиблої особи.