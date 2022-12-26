Рулетики зі скумбрії, фаршировані овочами, — це дуже смачно та красиво!

5 невеликих рибин скумбрії

сіль (за смаком)

чорний мелений перець (за смаком)

сік лимона (за смаком)

Начинка:

3 середні морквини

3 середні цибулини

2 столові ложки кетчупу

чверть чайної ложки солі

чорний мелений перець (за смаком)

олія

Відрізати в риби голову, плавці. Шкірку знімати не потрібно! Гострим ножем акуратно відділити хребет із кістками, забрати всі дрібні кісточки пінцетом. Половинки філе, що вийшли, посолити, поперчити, збризнути лимонним соком. Залишити маринуватися, поки готуєте начинку. Цибулю дуже дрібно нарізати. Моркву дрібно натерти. Розігріти олію. Обсмажити до рум’яності цибулю. Додати моркву, смажити до м’якості. Викласти овочі в миску. Додати кетчуп, посолити, поперчити.

Філе викласти шкіркою донизу. Начинку розділити на 5 частин (за кількістю рибин). На вузький край філе викласти начинку. Згорнути щільні рулети. Закріпити дерев’яними шпажками. Форму змастити олією. Викласти рулети. Запікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 25 хв. Можна подавати як гарячими, так і холодними.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.