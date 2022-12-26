Яєчна шкаралупа може допомогти підвищити родючість ґрунту. Це насамперед засіб, що знижує кислотність. Особливо, якщо виникла необхідність нейтралізувати не всю площу городу, а лише окремі ділянки.

У складі яєчної шкаралупи міститься близько 94 відсотків вуглекислих солей кальцію, 1,3 — магнію, 1,7 — фосфатів, 3 — органічних сполук. Шкаралупа курячого яйця важить близько 10 г.

Сім’я із трьох осіб у середньому викидає за рік до 6 кг цінної сировини. Цього достатньо для нейтралізації кислотності ґрунту на 12—15 квадратних метрах