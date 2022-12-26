Постійні відключення світла не тільки спричиняють побутовий дискомфорт, але й можуть зашкодити здоров’ю ваших очей, наголошують у Міністерстві охорони здоров’я. Тож МОЗ зібрало поради, як зберегти зір під час знеструмлення.