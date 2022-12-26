Якщо ви покинули свою домівку і є військовозобов’язаними, маєте стати на військовий облік за новим місцем фактичного проживання, зазначають у Мінреінтеграції. Зробити це потрібно протягом 7 днів після приїзду. Це не означає, що одразу вручать повістку. Детальний перелік тих, кого звільнили від мобілізації, можна знайти у Законі України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».