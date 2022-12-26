Якщо ви покинули свою домівку і є військовозобов’язаними, маєте стати на військовий облік за новим місцем фактичного проживання, зазначають у Мінреінтеграції. Зробити це потрібно протягом 7 днів після приїзду. Це не означає, що одразу вручать повістку. Детальний перелік тих, кого звільнили від мобілізації, можна знайти у Законі України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».
Зокрема, звільненими від мобілізації є такі категорії військовозобов’язаних громадян:
- особи з інвалідністю або особи, які відповідно до висновку військово-лікарської комісії визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до 6 місяців (з подальшим проходженням військово-лікарської комісії);
- жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
- жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;
- жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
- жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;
- які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи.
Якщо ви належите до осіб, які не підлягають мобілізації, але повістка все одно прийшла, потрібно з’явитися до військкомату та надати документи, які підтверджують ваш статус.
Залишити відповідь