Мінреінтеграції зібрало інформацію про корисні сервіси та посилання на чат-боти, які допоможуть внутрішньо переміщеним особам знайти житло у новому регіоні, розібратися, як і де отримати гуманітарну та грошову допомогу, як працевлаштуватися, й отримати відповіді на багато інших поширених питань, що виникають у переселенців.

1. Юридичний порадник для ВПО. Чат-бот, що надає цілодобову безоплатну правову допомогу для українців, які постраждали від війни. Бот доступний за посиланнями:

Viber;

Telegram;

Facebook Messenger.

2. «єДопомога». Державний соціальний сервіс, через який можна подати заявку на отримання допомоги від держави, міжнародних організацій чи волонтерів. Також на сайті є можливість запропонувати підтримку інших у забезпеченні харчовими продуктами, одягом, ліками.

3. Palyanytsya Info. Платформа призначена для швидкого пошуку допомоги в усіх регіонах України. На ній доступні оголошення за будь-якими категоріями — від гуманітарних штабів до психологічної допомоги.

4. «Там, де вас чекають». На сайті можна ознайомитись із загальною кількістю місць, які кожна область пропонує для безкоштовного розселення ВПО, з їх поділом на вільні та зайняті. Є можливість відфільтрувати варіанти за областю чи окремою громадою.

Також наведені номери телефонів контактних центрів у кожному регіоні, за якими можна звертатися з питаннями щодо розміщення та бронювання житла для переселенців.

5. «Прихисток». Держава створила сервіс із пошуку безкоштовного житла, за допомогою якого ВПО можуть знайти помешкання.