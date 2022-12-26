Мінреінтеграції зібрало інформацію про корисні сервіси та посилання на чат-боти, які допоможуть внутрішньо переміщеним особам знайти житло у новому регіоні, розібратися, як і де отримати гуманітарну та грошову допомогу, як працевлаштуватися, й отримати відповіді на багато інших поширених питань, що виникають у переселенців.
1. Юридичний порадник для ВПО. Чат-бот, що надає цілодобову безоплатну правову допомогу для українців, які постраждали від війни. Бот доступний за посиланнями:
- Viber;
- Telegram;
- Facebook Messenger.
2. «єДопомога». Державний соціальний сервіс, через який можна подати заявку на отримання допомоги від держави, міжнародних організацій чи волонтерів. Також на сайті є можливість запропонувати підтримку інших у забезпеченні харчовими продуктами, одягом, ліками.
3. Palyanytsya Info. Платформа призначена для швидкого пошуку допомоги в усіх регіонах України. На ній доступні оголошення за будь-якими категоріями — від гуманітарних штабів до психологічної допомоги.
4. «Там, де вас чекають». На сайті можна ознайомитись із загальною кількістю місць, які кожна область пропонує для безкоштовного розселення ВПО, з їх поділом на вільні та зайняті. Є можливість відфільтрувати варіанти за областю чи окремою громадою.
Також наведені номери телефонів контактних центрів у кожному регіоні, за якими можна звертатися з питаннями щодо розміщення та бронювання житла для переселенців.
5. «Прихисток». Держава створила сервіс із пошуку безкоштовного житла, за допомогою якого ВПО можуть знайти помешкання.
6. «Допомагай». Сервіс від волонтерів, який також допомагає у зручний спосіб знайти безоплатне житло у безпечних містах України.
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