Як відомо, Успенський піст триває два тижні до Успіння Пресвятої Богородиці. За новим календарем це — 1 серпня. Цього самого дня Церква традиційно згадує Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього.

На час посту — 6 серпня за новим календарем — припадає дванадесяте свято Преображення Господнього. Саме ж Успіння Пресвятої Богородиці і Пріснодіви Марії відтепер відзначатимемо 15 серпня. Та навіть не маючи під рукою нового церковного календаря, можна легко визначити нову дату церковної події, бо вона відбуватиметься на 14 днів раніше за стару.

Підготувала Ольга ГОЙДЕНКО.