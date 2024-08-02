Досить багато закладів освіти, вступників і членів їхніх сімей висловили прохання роз’яснити порядок виконання пункту 34 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів, затвердженого постановою Кабміну від 30 грудня 2022 року №1487.

У зв’язку з цим Міністерство освіти і науки розробило відповідні роз’яснення.

Так, при зарахуванні на навчання військово-облікові документи до приймальних комісій закладів освіти подають:

чоловіки, котрим у 2024 році виповнюється 17 років, і віком до 60 років;

жінки, котрі закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність (у разі, якщо здобуття освіти здійснюватиметься на базі здобутої освіти за медичною або фармацевтичною спеціальностями) або жінки, які декларують себе військовозобов’язаними.

Військово-обліковий документ може бути оформлений у паперовій або електронній формі.

У період проведення мобілізації та/або протягом дії воєнного стану призовники та військовозобов’язані, які залишили або покинули своє місце проживання, зобов’язані в семиденний строк із дати взяття на облік внутрішньо переміщеної особи:

Стати на військовий облік у ТЦК та СП за місцем перебування на обліку ВПО; Надати військово-обліковий документ із відомостями про перебування на військовому обліку за місцем реєстрації ВПО.

Вступники з-поміж допризовників, які підлягають взяттю на військовий облік і вибули за кордон із територій, не визначених постановою Кабміну від 9 липня 2024 року №801, повинні повернутися в Україну для взяття на військовий облік призовників і оформлення військово-облікових документів.