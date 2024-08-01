З ягід виходять дуже смачні гострі соуси та приправи. Наші господині вже спробували — залишилися дуже задоволені результатом і поділилися перевіреними рецептами.

ГОСТРИЙ З АГРУСУ ТА ПОРІЧОК

1 кг агрусу; 0,5 кг червоних порічок; 0,4 кг цукру; 4 столові ложки солі; 1 велика головка часнику; по 3 столові ложки приправи аджики, «Шашличної» та сушеного базиліку (або ті, які любите).

Ягоди перекручую через м’ясорубку (можна пробити блендером). Переливаю масу в каструлю. На малому вогні 50 хв. уварюю соус до потрібної густоти. Додаю цукор, сіль, спеції. І ще на 10 хв. залишаю на малому вогні. Наприкінці вичавлюю часник, куштую (на цьому етапі, за потреби, можна скоригувати солодкість-гостроту, я додаю ще дрібку гострого перцю), знімаю з вогню та розливаю соус у стерилізовані банки. Закриваю під ключ.

Змащую цим соусом свинячу грудинку перед запіканням, мариную курячі крильця. Та й просто з хлібом дуже смачний.

Євгенія ЖУРАВЕЛЬ. м. Ковель.

ВИШНЕВИЙ

600 г вишень без кісточок (свіжих або заморожених); 3 бутони гвоздики; 1 паличка кориці; 0,5 чайної ложки хмелі-сунелі; 100 г цукру; 0,5 чайної ложки солі.

Ягоди засипати цукром і сіллю, дати постояти, щоб виділився сік. Поставити на плиту, варити від моменту закипання 7 хв. Зняти з плити, пробити просто у каструльці блендером до однорідності. Додати спеції, проварити на малому вогні до моменту закипання 20 хв., щоб соус загуснув і набув аромату спецій.

Якщо плануєте закрити на зиму, додайте оцет (2 столові ложки, 9%), розлийте по банках і закрийте під ключ. Я ж люблю готувати невеликими порціями, переливаю в банку і ставлю в холодильник. Зберігається протягом тижня.

Дарина СКОРОБАГАТЬКО. м. Сарни.