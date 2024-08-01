Аномальна спека завдає величезної шкоди на городі та в саду. Аби допомогти рослинам, необхідно:

регулярно їх поливати та зберігати вологу;

захищати від сонця;

мульчувати ґрунт.

ЧИМ ПРИТІНИТИ

Притінюють передусім ті рослини, які важко переносять спеку. Найкраще для затінення використовувати спеціальну сітку, яку кріплять до кілків чи шпалер. Вона розсіює сонячні промені і при цьому не перешкоджає циркуляції повітря. Для затінення згодиться також агроволокно чи звичайні білі простирадла. Над невисокими рослинами встановлюють дуги та накривають тонким матеріалом.

ПОЛИВ

Без рясних регулярних поливів рослинам не пережити спеку. Оптимальний варіант — крапельний полив. Важливо лише, аби вода не була холодною, адже перепад температур є стресом для рослин. Поливають рано-вранці або увечері. За можливості застосовують дощування. Цей спосіб хороший тим, що не лише поливає рослини, а й знижує температуру повітря. При поливі важливо, щоб ґрунт просочувався вологою на значну глибину і коренева система була повністю зволожена. Значною мірою норма поливу залежить від виду рослин. Деякі з них не витримують навіть короткотривалої посухи. З городини це, наприклад, огірки, салат тощо. З квітів — гортензії, клематиси та інші. З чагарників — малина, вона має поверхневу кореневу систему і швидко пересихає.

МУЛЬЧУВАННЯ

Товстий шар мульчі не дає ґрунту перегрітись і зберігає вологу біля коренів. Причому чим товщий шар мульчі, тим кращий ефект. Це може бути солома, тирса, скошена трава, компост тощо.

…І ЩЕ ДЕЩО

У сильну спеку допоможуть… бур’яни. Вони створять певний затінок та не дадуть землі пересихати. Важливо лише не допускати достигання на них насіння. Важливі також підживлення, це зміцнює імунітет рослин.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.