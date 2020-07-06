Якщо ви займаєтеся рукоділлям, зокрема, вишивкою з атласних стрічок, виготовленням квітів, бантиків, то розумієте, наскільки важливий порядок в матеріалах. Адже він, поза сумнівом, впливає на швидкість і якість роботи.

Деякі майстрині зберігають свої стрічки в пакетах, намотують їх на картонки, білизняні прищіпки, роблять ємності з пластикових пляшок з отворами тощо. Детальніше про ці та деякі інші способи зберігання наша газета вже писала. Ще один, дуже зручний спосіб, який дозволить тримати всі стрічки акуратно — це котушки. На жаль, дерев’яні котушки великого розміру знайти складно. Але їх легко зробити самим з підручних засобів!

Вам знадобиться:

* Цупкий картон (наприклад, від взуттєвої коробки)

* картонні втулки (від фольги, паперових рушників, туалетного паперу тощо)

* мотузка (або товста нитка, тонка стрічка)

* кольоровий папір

* клей

Для нижніх і верхніх обмежувачів виріжте з картону два кола (якщо картон не цупкий, склейте по два листи разом). Для оздоблення котушок виріжте будь-які яскраві картинки (з журналів, листівок, зошитів) у вигляді кружечків. Приклейте на картонні кола з обох боків. Знайдіть центр отриманих кружечків і від нього (довільно) зробіть два отвори спицею (на зразок гудзика). Втулки за необхідності розріжте на частини, зробивши коротшими. Далі з’єднайте конструкцію за допомогою мотузки (товстої нитки, стрічки): відмірте з запасом мотузку, складіть навпіл, протягніть кінці в картонний «гудзик» (нижню частину), протягніть їх через втулку, виведіть крізь другий (верхній) гудзик. Щільно затягніть нитку і зав’яжіть на бантик. Намотайте на котушку мереживо і закріпіть шпилькою з головкою.

Щоб зробити котушки меншого діаметра, замість втулки можна використовувати використані й обрізані фломастери або ковпачки, а також великі гудзики з двома отворами. Протягніть в отвори гудзика мотузку або стрічку, вставте в трубочку від фломастера, вивівши стрічку з трубочки, надіньте другий гудзик і зав’яжіть бантик. Таких котушок багато не буває, тому відразу робіть з запасом.

Майструвала Діана ШЕПЕЛЬ.