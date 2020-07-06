Якщо чужорідне тіло – стружка, дрібна комаха, піщинка – потрапило в око, не поспішайте одразу його прибрати. Спочатку помийте руки, а потім теплою водою промийте око, рясно поливаючи його. Можна, обережно відтягнувши нижню повіку, налити воду прямо в око, щоб смітинка змилася потоком води.

Якщо в дзеркалі чітко бачите чужорідне тіло, можете акуратно прибрати його ватною паличкою. Але це варто робити тільки собі. Виймаючи смітинку ватною паличкою іншій людині, є ризик травмувати око. Адже вона може смикнутися під час процедури. Якщо вам не вдалося самостійно впоратися з чужоріднім тілом, або в око потрапила їдка хімічна речовина чи смітинка, що може травмувати його, наприклад, гострі шматки металу, потрібно звернутися до лікаря.