Якщо плануєте придбати бойлер, велике значення має його об’єм. З одного боку, гарячої води повинно вистачати на потреби родини. З іншого, на нагрівання бойлера великого об’єму витрачається більше енергії, тобто зростають витрати.

Найкомпактніші та найекономніші – бойлери на 10–15 літрів, однак такого об’єму вистачає лише на миття рук і посуду. Бойлер на 30 літрів найкраще підійде для однієї особи. На 50–80 л – для родини з 2–3 осіб. Для родини з дітьми бажано обрати модель об’ємом 100 л. Бойлери об’ємом понад 150 л доцільно використовувати для будинку, в якому мешкає велика родина.

Утім, ці розрахунки доволі умовні, адже там, де, приміром, уся родина любить приймати ванни, витрати гарячої води будуть більші. З іншого боку, де звикли економити, на чотирьох вистачить і 80-літрового бойлера. Інша річ, що іноді доведеться чекати, доки нагріється вода.