Щойно на грядках дозрівають огірки, хазяйки одразу беруться їх готувати малосольним способом. Ось два смачні рецепти до вашої кулінарної скарбнички.

ДУХМЯНИЙ БУКЕТ

1,5 кг огірків; духмяний букет (листя вишні, хрону, смородини, зонтики кропу); 8–10 горошин духмяного перцю; 3—4 бутони гвоздики; 1 лавровий листок; 5—6 великих зубчиків часнику; 4 столові ложки солі.

Підготовлені огірки викласти вертикально в банку, перекладаючи зеленню і чищеним часником. У каструлю з 2 л води додати сіль, перець, гвоздику і лавровий листок. Поставити на вогонь, довести до кипіння. Залити киплячим розсолом огірки, накрити банку рушником і залишити в теплому місці. Наступ- ного дня огірки будуть готові.

БЕЗ РОЗСОЛУ

1 кг маленьких огірків; 1 столова ложка солі; 3—4 зубчики часнику; пучечок свіжого кропу.

Кріп дрібно нарізати. Часник дрібно порубати. Огірки вимити. Зрізати кінчики. В цупкий поліетиленовий пакет скласти огірки. Додати кріп, часник, сіль.

Пакет зав’язати. Все добре потрясти. Покласти в холодильник, періодично струшуючи. Через 6–8 год. огірочки готові.