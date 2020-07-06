Насолодившись філіжанкою ранкової кави, не поспішайте викидати гущу. Вона допомагає в боротьбі з неприємними запахами і садовими шкідниками, помічна для шкіри, а також як натуральний побутовий засіб.

КОРИСТЬ ДЛЯ РОСЛИН



Кава бадьорить не лише людей, а й рослини! Гуща корисна як для кімнатних, садових квітів, так і городніх культур. Звичайно, вона не замінить повноцінного добрива, але її внесення навколо рослин піде на користь. Земля стане не такою щільною, а розпушеною. Кавова гуща здатна приваблювати дощових черв’яків, що добре для приготування компосту. Посипте кавою ваші грядки, щоб відвадити від них котів. Також використовують проти слимаків та равликів, що поїдають садовий урожай, в боротьбі з мурахами, засипаючи мурашники на ділянці.

В якості мульчі насипте каву в горшкові квіти — вона чудово утримуватиме вологу, що актуально в літній період. Головний мінус такої мульчі — вона може пліснявіти, крім того, якщо п’єте каву з цукром, солодка мульча приваблює мурах та інших комах. Тому перед просушуванням потрібно обов’язково промивати масу.

ПОРОШОК ДЛЯ МИТТЯ ПОСУДУ



Завдяки своїй грубій структурі кавова гуща чудово відтирає засохлу бруд і залишки їжі. Її можна використовувати для миття каструль, сковорідок, плити, раковини замість соди і побутової хімії.

ВІД ПОДРЯПИН НА МЕБЛЯХ



Фарбувальні властивості кави можуть стати в нагоді в маскуванні подряпин і потертостей на темних дерев’яних меблях. Приготуйте насичений розчин з провареної гущі, змочіть в ньому ватку і втирайте в подряпину, доки вона зіллється з іншою поверхнею меблів.

ДЕЗОДОРАНТ ДЛЯ РУК І ХОЛОДИЛЬНИКА



Вологою кавовою гущею можна протирати руки після приготування їжі з цибулею або часником, а суха — чудово підійде для дезодорування холодильника або шафок. Насипте гущу в скляну банку і поставте на полицю. Кава усуне неприємний запах і замінить собою соду, яку зазвичай використовують в цих цілях.

ЗРОБИТЬ ШКІРУ ГЛАДКОЮ

Влітку від сонця шкіра починає грубішати, лущитися, засмага сходить плямами. Додайте до кавової гущі трохи олії, яке добре живить і зволожує шкіру, крім того, зробить масу м’якшою. Протирайте шкіру таким засобом — він добре зчистить частинки, що лущаться, поліпшить кровообіг і додасть шкірі гладкості.

Діана ШЕПЕЛЬ.