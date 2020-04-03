Зараз дуже важливо не лише ретельно мити руки з милом, а й дотримуватися гігієни технічних пристроїв, з якими часто контактуємо. Враховуючи, що коронавірус може залишатися на поверхнях протягом декількох годин і навіть днів, важливо тримати свої мобільні телефони, планшети, ноутбуки, клавіатури, мишки тощо в чистоті.

Згідно з рекомендаціями фахівців, дисплей, корпус і клавіатуру потрібно протирати рідинами з вмістом спирту не менше 70 відсотків. Причому в складі такої рідини може бути ізопропіловий спирт. Перед обробкою телефон або інший пристрій бажано вимкнути. Силіконові або пластикові чохли необхідно ретельно мити з милом.

Спиртовмісні рідини також потрібно використовувати, щоб очистити ручки дверей, холодильника, пульти дистанційного керування й вимикачі світла. Ними можна також дезінфікувати кухонні поверхні, такі, як дошки для нарізання та стільниці.

Валентина ГАРКАВА.