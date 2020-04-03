Чорна ніжка — хвороба розсади, яку фактично неможливо вилікувати, можна лише спробувати не допустити її появи, дотримуючись правил догляду за розсадою. Проявляється почорнінням та загниванням кореневої шийки. Найбільш вразлива молода розсада. Найчастіше чорну ніжку спричиняють надмірний полив, вологість, загущені посіви, заражений ґрунт, високий рівень його кислотності, погана освітленість, різкі перепади температури. Аби не втратити розсаду, слід вживати такі профілактичні заходи.

Стерилізація ґрунту. Для цього його пропарюють чи проморожують, внаслідок чого хвороботворні гриби гинуть. Щоправда, при термічній обробці можуть загинути і корисні мікроорганізми. Тому краще обробити ґрунтосуміш розчином марганцівки (3 г на 10 л води). Насіння після цього висаджують не раніше ніж через 2 доби. На допомогу прийдуть також біопрепарати: триходермін (від 14 грн за 20 г), бактофіт (від 130 грн за 1 л), фітоспорин (від 10 грн за 10 г). Передпосадкова обробка насіння фунгіцидом або розчином марганцівки. Вчасна посадка. Не варто поспішати висівати розсаду дуже рано. Крім того, на холодних вікнах при недостатньому освітленні вона витягується та стає слабкою. Дотримання відстані між сіянцями. У кожної рослини своя потреба в «особистому просторі». Чим старша розсада, тим більшою має бути відстань між сіянцями, адже площа живлення збільшується. Важливе також вчасне пікірування. Зазвичай сіянці пересаджують у більші горщики, коли на них сформується два-три справжні листочки. Але краще одразу висівати в окремі ємкості. Припудрювання поверхні попелом чи порошком деревного вугілля. Цю процедуру дуже не любить грибок, який спричиняє хворобу. Можна присипати поверхню ґрунту знезараженим піском — він не допустить застою вологи біля кореневої шийки. Регулярне провітрювання приміщення, у якому росте розсада. Але провітрювати треба так, щоб не було протягів. Застійне повітря негативно впливає на сіянці, особливо якщо вони густо висаджені. Недопущення перепадів температури в приміщенні. Такі перепади часто відбуваються на неутеплених вікнах, коли вночі температура повітря суттєво знижується, а вдень підвищується. Щілини у рамах можна закласти поролоном або принаймні туго скрученими джгутами з паперу. На холодне підвіконня краще підкласти стару ковдру. Також важливо дотримуватись температурних режимів при вирощуванні розсади тієї чи іншої культури. Для кожної рослини вони свої. Помірні поливи. Грибок дуже любить вологу. Щойно створюються сприятливі умови, починає активно розмножуватись. Сіянці поливають так, щоб волога не потрапляла на листочки. Для цього можна скористатись піпеткою або шприцом. Можна поливати в піддони. Якщо контейнер вкрито плівкою, його потрібно регулярно провітрювати. З підживленнями також слід бути дуже обережними. Молоду розсаду підживлювати взагалі не варто. Краще зробити це вже після пікірування. Чорна ніжка особливо любить азотні добрива. Народні методи боротьби. Вони також є досить ефективними. Це, зокрема, настій цибулевого лушпиння (20 г заливають 1 л окропу та настоюють). Такі обробки можна робити приблизно раз на тиждень. Корисні періодичні поливи рожевим розчином марганцівки.

Зупинити хворобу майже неможливо, але спробувати врятувати неуражені сіянці можна. Усі хворі рослини повинні бути вибрані та знищені, здорові пересаджують у іншу ємкість із знезараженим ґрунтом та обробляють протигрибковими препаратами. Можна спробувати препарати на основі міді: 1-відсоткову бордоську рідину, 1,5-відсотковий хлорокис міді, 1-відсотковий мідний купорос. Ефективним є вирощування розсади у торф’яних таблетках, які виробники зазвичай просочують засобами проти грибків (фунгіцидами). У відкритий ґрунт сіянці висаджують разом з таблеткою.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.