Чудове поєднання хрусткого лаваша, ситної начинки та розплавленого сиру. Але начинку для цієї закуски можна готувати будь-яку, на ваш смак.

* 2 великі тонкі лаваші

* яйце

НАЧИНКА:

* 500 г печериць

* велика цибулина

* 200 мл сметани

* чайна ложка борошна

* 2 середні зубчики часнику

* сіль (за смаком)

* чорний мелений перець (за смаком)

* 150 г твердого сиру

* олія

Гриби і цибулю нарізати маленькими кубиками. Часник дрібно нарізати. Обсмажити в розігрітій олії цибулю до золотистого кольору. Викласти гриби, смажити до випаровування вологи. Посолити, поперчити. Додати часник, перемішати. Додати сметану, розтерту з борошном (для загусання начинки), перемішати, тушкувати на слабкому вогні 4–5 хв. Дати охолонути. Вирізати з лаваша кола діаметром на 2 см більше за формочки. Для кожного кошика знадобиться по 2 кола з лаваша. Яйце збити. Змастити одне коло яйцем, накрити іншим. Змастити всі кола з лаваша з обох боків олією. Вирізати. Краї «млинців» з лаваша трохи надрізати, щоб вони добре лягли в формочки. Заповнити кошики начинкою. Притрусити середньо натертим сиром. Поставити форми на деко. Запікати в розігрітій до 180 градусів духовці 10–15 хв. до розплавлення сиру.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.