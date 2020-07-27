Влітку часто згадуємо про улюблений напій дитинства — тархун. Але трава тархун (естрагон) корисна і для нашої краси.

Кожна жінка мріє продовжити молодість, витрачаючи кошти на косметику і забуваючи про найпростіші рецепти. Один з них — лід з відвару тархуну. 6–8 гілочок (тільки верхню частину рослини, приблизно 10–15 см) залийте 1 л води. Доведіть до кипіння, але не кип’ятіть. Накрийте кришкою і охолодіть. Процідіть, залийте у формочки і заморозьте. Протирання кубиками льоду шкіри обличчя і шиї (по 2–3 хв.) покращує приплив крові, колір шкіри, усуває жирний блиск, підтягує.

Але перед застосуванням перевірте на алергічну реакцію.

Підготувала Діана ШЕПЕЛЬ.