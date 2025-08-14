Як відомо, з березня цього року питання компенсації витрат за безоплатне розміщення внутрішньо переміщених осіб належать до компетенції Пенсійного фонду України. У відомстві підготували відповіді на найпоширеніші запитання, які часто виникають в учасників цієї програми.

«Я — ВПО, проживаю у приміщенні, власник якого отримує компенсацію за розміщення нашої сім’ї. Чи можу звернутись за призначенням житлової субсидії?»

Законодавство не містить обмежень щодо звернення ВПО за призначенням субсидії на оплату житлово-комунальних послуг за адресою житлового приміщення, де вони фактично проживають, зокрема у випадках, коли власник такого житла отримує компенсацію витрат за програмою «Прихисток». Водночас є одна умова: власник житла не має одночасно отримувати субсидію/пільгу на оплату житлово-комунальних послуг за цією адресою.

Тобто якщо рівень ваших доходів/витрат дає право на призначення житлової субсидії, то за вашим зверненням її призначать, якщо власник житла за цією адресою не отримує таку виплату.

«Чи призначать мені житлову субсидію, якщо безоплатно надав це житло для ВПО та отримую компенсацію за програмою «Прихисток»?»

Особа, яка безоплатно розмістила ВПО й отримує компенсацію витрат за це, має право на житлову субсидію за адресою цього домогосподарства. При цьому до складу домогосподарства ВПО не включають.

При розрахунку житлової субсидії суму отриманої компенсації за розміщення ВПО не враховують у складі доходу власника житла. Це означає, що отримані кошти за програмою «Прихисток» не впливають на призначення субсидії.

«Якщо власник житла проживає в одному житловому приміщенні з ВПО, при цьому їхні особові рахунки розділені, чи може отримувати житлову субсидію кожен із них?»

Якщо в межах одного житлового приміщення існує кілька домогосподарств із розділеними особовими рахунками, субсидія може бути призначена кожному окремо на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання особи.

При цьому до складу різних домогосподарств не можуть входити члени однієї сім’ї.

Тобто якщо домогосподарство власника житла та домогосподарство ВПО мають свої особові рахунки, кожне з них може звернутись за призначенням субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Важливо! Субсидія на оплату ЖКП не може бути призначена одночасно за зареєстрованим місцем проживання особи і за місцем її фактичного проживання.

Довідково. Право громадян на отримання субсидії на оплату ЖКП визначено Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабміну від 21.10.95 №848.

Механізм надання компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) ВПО визначено Порядком компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб, затвердженим постановою Кабміну від 19.03.2022 №333.