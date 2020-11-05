Законодавством передбачено строк у 6 місяців для прийняття спадщини. Протягом цього часу необхідно звернутися до нотаріуса з відповідною заявою. Термін починає вираховуватися від дня смерті спадкодавця або з дня, коли той був оголошений померлим.

За письмовою згодою інших спадкоємців, які прийняли спадщину, або на підставі судового рішення, в разі пропуску встановленого терміну для прийняття спадщини, його може бути продовжено, повідомляє Мінюст.

Поважними причинами такого пропуску вважаються ті, що пов’язані з об’єктивними, непереборними, істотними труднощами для спадкоємця на вчинення дій для прийняття спадщини, а саме:

тривала хвороба;

перебування довгий час за межами України;

відбування покарання в місцях позбавлення волі;

перебування на строковій військовій службі в Збройних Силах України;

необізнаність спадкоємця про наявність заповіту тощо.

До уваги суд бере переважно письмові докази: довідки медичних установ, довідки про перебування особи у відрядженні чи за межами України, інші довідки, акти, листування, що можуть підтвердити обставини, які унеможливлювали звернення спадкоємця до нотаріальної контори у встановлені строки.

Позов про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини пред’являється за місцем розташування нерухомого майна або основної його частини. За подання такої позовної заяви справляється судовий збір у розмірі 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (станом на 01.10.2020 року — 840,80 грн), якщо особа не звільнена від його сплати відповідно до законодавства.

Однак є ситуації, які суд не визнає поважними причинами для пропуску терміну спадкування. Зокрема це:

юридична необізнаність про строк у 6 місяців для звернення до нотаріуса;

похилий вік або непрацездатність спадкоємця;

несприятливі погодні умови;

відсутність коштів для проїзду до місця відкриття спадщини тощо.

Якщо суд своїм рішенням визначив спадкоємцю додатковий строк для прийняття спадщини, але він цим не скористався та не звернувся до нотаріуса із відповідною заявою, то в подальшому цей спадкоємець не може знову ставити питання про визначення йому ще одного додаткового строку для прийняття спадщини.