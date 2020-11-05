5 листопада 1913 року народилася одна з найкрасивіших жінок планети Вів’єн Лі. Доля наділила її надзвичайною зовнішністю, їй вистачало одного полум’яного погляду або помаху довгих вій, щоб досягти своєї мети.

У шестирічному віці батьки влаштували дівчинку в монастирську школу в Англії, де вона провела 8 років. Вони зробили це на 2 роки раніше, ніж треба, а потім не відвідували дочку кілька років. Настоятелька дозволила Вів’єн взяти кошеня і навіть спати з ним, щоб не була самотня. Відчуваючи гостру потребу в любові та визнанні, вона намагалася привертати до себе увагу: стала кокеткою, головною заводійкою і зібралася підкорити світ. Отримавши блискучу освіту, Вів’єн вийшла заміж за справжнього джентльмена Герберта Лі й через рік народила дочку Сюзанну. Чоловік просив і не думати про кар’єру артистки. Але Вів’єн віддала дівчинку на виховання няні-годувальниці та як і раніше мріяла життям на сцені. Чоловікові й дочці в ньому місця не знайшлося.

Одного разу вона познайомилася з відомим артистом Лоуренсом Олів’є, який також марив театром і кіно. У ньому вона знайшла справжній сенс життя і пристрасть, що спалює все на шляху. Покинувши свої сім’ї, вони стали жити разом. Одного разу Лоуренса запросили на 9 місяців до Голлівуда для участі в картині, і він залишив Вів’єн саму. Після безсонних ночей, страждань від кохання та ревнощів і слізних листів, вона вирушає до Лос-Анжелеса. Олів’є знайомить її зі своїм продюсером, брат якого, режисер Девід Селзник, саме шукає актрису на роль Скарлетт О’Хара для зйомок у картині «Віднесені вітром». Вів’єн сподобалася продюсеру, і з ресторану вони відправляються порадувати брата: «Ей, геній, я привів тобі твою Скарлетт!»

Селзник втратив дар мови: перед ним постала сама Скарлетт із роману Маргарет Мітчелл. Те саме чудове зелене плаття, така ж імпульсивна, таке ж темне волосся, зелені очі та біла шкіра кольору магнолії.

Обійшовши 1400 конкуренток, Вів’єн Лі отримала роль, яка принесла їй всесвітню славу, премію «Оскар» і гонорар 25 тисяч доларів. А Олів’є був категорично проти її зйомок у цьому фільмі і важко переживав успіх, який затьмарював його творчі досягнення. Він навіть викинув у вікно її статуетку «Оскара». Пізніше, коли Вів’єн буде хвора на туберкульоз і страждатиме маніакально-депресивним психозом, Лоуренс піде до іншої. Серед героїнь актриси ще були й Офелія, і Джульєтта, і Клеопатра, і леді Гамільтон, і Анна Кареніна.

Незважаючи на успіх і визнання, вічна недолюбленість не пройшла. До кінця життя Вів’єн Лі так і залишилася оголеним нервом.

Підготувала Валентина ГАРКАВА.