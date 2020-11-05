Нині дерево гінкго дволопатеве все частіше можна зустріти на наших дворищах. Та й «Порадниця» не раз розповідала про унікальні лікувальні властивості його листя, збирати яке потрібно восени, коли пожовкне й опаде. Можна, в принципі, робити це і протягом усього періоду вегетації, але для цього доведеться його обривати. До того ж, те, що опало, вважається більш цілющим.

Перед закладанням на зберігання листя потрібно помити, а потім просушити. Нагадаємо, що листя гінкго поліпшує кровопостачання мозку, кінцівок, розріджує кров, підвищує прохідність кровоносних судин; стимулює увагу та пам’ять; позбавляє від стресів, депресії; знімає запальні процеси; діє заспокійливо; виводить токсини з організму; підвищує гостроту зору; лікує мігрені та має чимало інших корисних властивостей.

Для приготування настою ст.л. сухої сировини заливають 300 мл окропу, настоюють годину та проціджують. Приймають, розділивши на 3 частини, в перервах між їжею.

Для приготування настоянки сухе листя заливають хорошою горілкою (1:10) та настоюють 2 тижні у темному місці. Проціджують і приймають по 10–20 крапель тричі на день протягом місяця, після чого роблять невелику перерву.

Лідія ГЕРАЩЕНКО