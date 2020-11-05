Сир – надзвичайно поживний продукт: у концентрованому вигляді зібрано всі корисні речовини, які є в молоці. Фахівці стверджують, що 70 грамів твердого сиру за кількістю поживних речовин можуть замінити півлітра молока. Жирні кислоти, які він містить, оберігають людину від онкологічних недуг, а кальцій підвищує тонус серцевого м’яза, впливає на згортання крові, зміцнює волосся, зуби, нігті та кістки. Вітаміни групи В та мінеральні речовини — магній, натрій, залізо, фтор і цинк — сприяють міцному імунітету та покращенню пам’яті, забезпечують тонус м’язів. Та всю цю користь можна звести нанівець, якщо споживати неякісний, а тим більше — фальсифікований продукт.

БЕЗЛАКТОЗНИЙ «ПАРМЕЗАН»

Справжній сир не може коштувати занадто дешево, адже на виготовлення кілограму такої смакоти йде щонайменше 10 л молока (для деяких сортів — до 18!). Проте і серед дешевих, і серед сирів середнього цінового сегмента можна знайти підробку, кажуть фахівці. Під час коронакризи споживачі віддають перевагу більш доступним продуктам, тож у виробників зростає спокуса замінити якісну молочну сировину рослинною, аби знизити собівартість товару. Сир — це традиційний молочний продукт, вироблений із застосуванням заквасок і молокозсідальних ферментів, який визріває під впливом цих препаратів здебільшого протягом двох-шести місяців.

Дорогі вишукані сири витримують 1-2 роки. Між іншим, їх можна вживати навіть людям, які не переносять молочний цукор — лактозу. У зрілих сирах — таких як «Пармезан» — її практично немає.

Відповідно до Закону України «Про молоко та молочні продукти» твердий сир має бути виготовлений із молока або молочної сировини з використанням харчових домішок, необхідних для виробництва. Законом та державними стандартами заборонено навіть частково замінювати його складові — молочний жир, молочний білок та лактозу — сировиною рослинного походження.

ДОДАВАТИ ПАЛЬМОВУ ОЛІЮ ЗАБОРОНЕНО!

Якщо в сир додали пальмову чи кокосову олію, він втрачає свою суть і свою назву. На пакуванні такого товару має бути вказане інше найменування — «сирний продукт». Користь останнього сумнівна, адже задля покращення вигляду та смакових властивостей такого напівмолочного гібриду виробники змушені використовувати купу різноманітних харчових домішок, і — не завжди корисних. Найпопулярнішим на наших теренах сиром досі є «Російський».

До речі, нашими стандартами заборонено привласнювати новим видам сирів традиційні назви або додавати до цих назв окремі слова — «Новий», «Екстра», «Люкс» тощо. Мета заборони — запобігти підробці продуктів традиційного асортименту, популярного ще з радянських часів. Раніше фальсифікатори часто приваблювали споживача такими назвами, проте останнім часом вдаються до іншого трюку: просто під виглядом справжнього «Російського» продають сирний продукт.

Кілька років тому їх упіймали на гарячому експерти Центру незалежних споживчих експертиз «Тест». Неодноразово виявляли фальсифікат і фахівці Держпродспоживслужби та громадські організації, що переймаються захистом прав споживачів. На жаль, останнім часом увага до цієї теми дещо зменшилася, тож сумнівний продукт дуже часто потрапляє на наш стіл, особливо якщо його продають «на вагу». Коли на ринку чи в крамниці від одного з купи величезних шматків вам відкраяли 300 грамів «смачнющого сиру», нічого не залишається, як повірити продавцю на слово. Адже «на око» визначити, який саме продукт ви поклали до пакунка, практично неможливо. Та й на смак відрізнити сир від сирного продукту зможе хіба що досвідчений фахівець.

ФАЛЬСИФІКАТ «ПІТНІЄ», А НЕ ЗАВІТРЮЄТЬСЯ

При купівлі сиру варто віддавати перевагу перевіреним маркам. Знані виробники зазвичай дбають про свою репутацію і не вдаються до маніпуляцій із рослинною сировиною. А якщо ви вже взяли сир до рук, можна хоча б спробувати оцінити його самотужки. Справжній сир вирізняється передусім смачним ароматом сметани або молока! Забарвлення по всій товщі сиру — рівномірне. На вигляд має бути молочним із легким жовтавим відтінком: що вища жирність, то насиченіший колір. Утім, досягти бажаного ефекту виробники можуть і за рахунок використання барвників, тому продукт неприродно яскравого кольору краще не брати. Не купуйте сир, якщо його скоринка вкрита підозрілим нальотом або взагалі зрізана: він зіпсований! Оболонка свіжого сиру має бути гладенькою та рівномірною. До речі, псується справжній і фальсифікований товар теж по-різному. Наріжте його скибками і залиште на столі. За деякий час за кімнатної температури справжній молочний продукт має «завітритися». Якщо він просто «спітніє», вкриється краплями вологи, значить, у продукті присутні рослинні жири.

Інна ПОЛЯНСЬКА.