Кекс на основі гарбузового пюре та какао виходить ніжним, соковитим і красивим. А кожен нарізаний шматочок має свій унікальний рисунок — дуже красиво і незвично! Що важливо, така випічка не позначиться на фігурі, оскільки готується не з вершковим маслом, а олією. До того ж це ще й дешевше.

Помаранчева частина:

* 125 г гарбузового пюре (приблизно 200 г м’якоті)

* 125 г борошна

* 100 г цукру

* 50 мл олії

* 1 яйце

* 0,5 чайної ложки гашеної соди

* дрібка ваніліну

* цедра половини лимона

* чверть чайної ложки солі

Шоколадна частина:

* 125 г гарбузового пюре (приблизно 200 г м’якоті)

* 25 г какао

* 100 г борошна

* 100 г цукру

* 50 мл олії

* 1 яйце

* 0,5 чайної ложки гашеної соди

* чверть чайної ложки солі

Для обох частин тіста знадобиться близько 400 г м’якоті гарбуза. Приготувати її до повної м’якості будь-яким зручним для вас способом. Відкинути на застелений марлею друшляк, щоб вся рідина стекла. Подрібнити на пюре до повністю гладенького стану, дати охолонути. Розділити пюре навпіл у два різні ємності (по 125 г).

Для помаранчевого тіста додати до гарбузовому пюре цукор, ванілін, олію, яйце, цедру лимона, сіль. Трохи збити вінчиком. Додати борошно і соду, збити до однорідності.

Шоколадне тісто підготувати так само, тільки використовувати какао (змішати його з борошном) і не додавати цедру та ванілін. Відповідну форму (розміром 24×10 см) змастити олією.

Двома столовими ложками викласти по черзі помаранчеве і шоколадне тісто в шаховому порядку. За допомогою довгої шпажки, проводячи нею вздовж кексу зробити кілька рухів знизу вгору, немов трохи змішуючи масу.

Поставити в розігріту до 180 градусів духовку, випікати приблизно 45–50 хв. Готовий кекс повністю охолодити. Притрусити цукровою пудрою.

Діана ШЕПЕЛЬ.