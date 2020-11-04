Кекс на основі гарбузового пюре та какао виходить ніжним, соковитим і красивим. А кожен нарізаний шматочок має свій унікальний рисунок — дуже красиво і незвично! Що важливо, така випічка не позначиться на фігурі, оскільки готується не з вершковим маслом, а олією. До того ж це ще й дешевше.
Помаранчева частина:
* 125 г гарбузового пюре (приблизно 200 г м’якоті)
* 125 г борошна
* 100 г цукру
* 50 мл олії
* 1 яйце
* 0,5 чайної ложки гашеної соди
* дрібка ваніліну
* цедра половини лимона
* чверть чайної ложки солі
Шоколадна частина:
* 125 г гарбузового пюре (приблизно 200 г м’якоті)
* 25 г какао
* 100 г борошна
* 100 г цукру
* 50 мл олії
* 1 яйце
* 0,5 чайної ложки гашеної соди
* чверть чайної ложки солі
Для обох частин тіста знадобиться близько 400 г м’якоті гарбуза. Приготувати її до повної м’якості будь-яким зручним для вас способом. Відкинути на застелений марлею друшляк, щоб вся рідина стекла. Подрібнити на пюре до повністю гладенького стану, дати охолонути. Розділити пюре навпіл у два різні ємності (по 125 г).
Для помаранчевого тіста додати до гарбузовому пюре цукор, ванілін, олію, яйце, цедру лимона, сіль. Трохи збити вінчиком. Додати борошно і соду, збити до однорідності.
Шоколадне тісто підготувати так само, тільки використовувати какао (змішати його з борошном) і не додавати цедру та ванілін. Відповідну форму (розміром 24×10 см) змастити олією.
Двома столовими ложками викласти по черзі помаранчеве і шоколадне тісто в шаховому порядку. За допомогою довгої шпажки, проводячи нею вздовж кексу зробити кілька рухів знизу вгору, немов трохи змішуючи масу.
Поставити в розігріту до 180 градусів духовку, випікати приблизно 45–50 хв. Готовий кекс повністю охолодити. Притрусити цукровою пудрою.
Діана ШЕПЕЛЬ.
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