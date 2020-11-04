Кухонний рушник з обв’язаними краями відразу вирішує кілька проблем: дозволяє застосувати свої творчі здібності; оновити стару річ; зробити гарний і практичний подарунок, використовуючи новий виріб.

Добре виглядає мереживо, зв’язане з ниток у тон рушника – це може бути ірис або навіть товсті швейні нитки, складені в 2–3 рази. Гачок підійде №1,4–1,5, відповідний до товщини ниток. В’язати мереживо можна окремою стрічкою на ширину рушника або відразу на ньому, попередньо обшивши край за допомогою голки з ниткою, якою в’язатимете, петельним швом. Другий спосіб практичніший. Для цього укладайте стібки на відстані 0,5 см один від одного.

1 ряд: якщо в’яжете нитками ірис, під кожну петельку обшитого краю пров’яжіть по 2 стовпчики без накиду.

2 ряд: 1 повітряна петля підйому, 3 повітряні петлі. Потім до кінця ряду повторюйте: 1 стовпчик без накиду, 3 повітряні петлі, 1 стовпчик без накиду через кожні дві петлі попереднього ряду.

3 ряд: 1 повітряна петля підйому, 1 стовпчик без накиду. Потім до кінця ряду в’яжіть: 1 стовпчик без накиду під арку з 3-х повітряних петель. Під наступну арку в’яжіть «віяла»: 1 стовпчик з накидом, піко (наберіть 3 повітряні петлі та замкніть у кільце з’єднувальним стовпчиком із першої повітряної петлі), повторіть для «віяла» ще 5 разів. Чергуйте «віяла», потім 1 стовпчик без накиду під кожну арку до кінця ряду.

Діана ШЕПЕЛЬ.