Ви напевно бачили цю рослину. Можливо, вона є у вас вдома, але не здогадувалася про її властивості. Якщо вірити прикметам, ця квітка здатна створити диво — подарувати самотній жінці, яка мріє про заміжжя, кохання. Тому і називають її «жіночим щастям». А ботанічна назва — спатифілум.

Рослина відома ще й тим, що поглинає зайву вологу з повітря, таким чином рятуючи приміщення від вогкості, й знищує спори грибка. Сама квітка схожа на калу: жовтуватий початок із білосніжним листком у формі покривала. Звідси й інша її назва «білий парус».

ПОТРЕБУЄ ВОДИ

Спатифілум як виходець із вологого клімату любить підвищену вологість. Брати її він буде і з ґрунту, і з повітря. Але застій води, особливо холодної пори року, може спричинити загнивання коренів. Перед тим як поливати, верхньому шару ґрунту в горщику з рослиною треба дати трохи підсохнути.

НЕ ВИТРИМУЄ СОНЦЯ

Оптимальна температура — 18—25 градусів. Але для пишного цвітіння необхідний період спокою (2—3 тижні) з пониженням температури до 14 градусів і обмеженням поливу. Проте яскравого сонця, як і будь-яка тіньолюбна культура, рослина не витримує. Тому не можна ставити її під сонячне проміння, що може спричинити опіки на листі.

ОБРІЗУВАННЯ СТИМУЛЮЄ КВІТУВАННЯ

Видаляйте стрілки, що відцвіли, щойно покривало квітки почне зеленішати. Що довше тримати такі зелені суцвіття, то більше життєвих сил вони витягують із рослини і менше буде квітів. Обрізують і пожовкле листя спатифілума — це стимулює рослину до подальшого цвітіння.

ЛЮБИТЬ ТІСНОТУ

Вважають: що тісніше корінню в горщику, то краще рослина цвіте. Але помітивши, що коріння почало «вилазити» з вазона, а листю занадто тісно, подбайте про пересадку. Горщик треба брати лише трохи більший — що просторіше рослині, то менше шансів на квітування.

РОЗМНОЖУВАТИ ПРОСТІШЕ ДІЛЕННЯМ

Не рвіть коріння руками, натомість акуратно розрізуйте ножем чи ножицями. У кожного кущика має бути своя точка росту і хоч кілька листочків. Після посадки кущики не поливають кілька днів, лише обприскують листя. Також можна відокремити і висадити «діток».

ЯКІ ПРОБЛЕМИ МОЖУТЬ ВИНИКНУТИ ПРИ ВИРОЩУВАННІ

Брак світла: листя витягується і дрібнішає. Дефіцит вологи: листя никне, з’являється жовтизна або всихають кінчики. Перелив: коріння починає загнивати, листя чорніти. Не цвіте: занадто просторий горщик.

Підготувала Діана ШЕПЕЛЬ.