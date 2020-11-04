У хвойних рослин безліч переваг. Вони декоративні протягом усього року. Крім того, виділяють фітонциди — корисні речовини, які знищують хвороботворні бактерії, та ефірні олії, що приємно пахнуть. Ну і, звісно, дуже красиві.

А завдяки величезній кількості видів хвойні можна застосовувати у найрізноманітніших посадках та композиціях. Вони імітують атмосферу лісу. Гарно поєднуються і з листяними чагарниками: спіреєю, барбарисом, бузком, пухироплідником, садовим жасмином, магонією та багатьма іншими. Магонія, до речі, також декоративна навіть узимку. А ще добре чергуються з квітучими рослинами, зокрема трояндами. Щоправда, умови для хвойних і троянд різняться. Однак можна висадити троянди чи дрібні хвойні в контейнери — і тоді легко створити будь-які композиції.

У догляді хвойні невибагливі, головне — правильно посадити. Якщо дозволяють параметри ділянки, можна оселити у дворі крупномір — велику ялину, сосну. Навколо неї — інші лісові рослини (конвалії, ожину тощо). Із компактних хвойних можна створити композицію, чергуючи різні форми: різноманітні ялівці, сорти ялини, тису, туї. Такі посадки варто доповнити садовими фігурками та великим камінням, а вільний простір між ними засипати гравієм, галькою, подрібненою корою. Стежте, щоб високорослі рослини не затінювали низькорослі.

Із хвойних можна створити чудову живу огорожу, з мініатюрних сортів — бордюр. Причому такі огорожі не втрачатимуть декоративності протягом усього року. А як до речі будуть хвойні в саду на новорічні свята! Вибираючи сорт, звертайте увагу на висоту дорослої рослини. Приміром, деякі сосни чи ялини можуть виростати до 10 м, а сланкі сорти ялівцю чи тиса — до 3 м в діаметрі.

Особливо популярна ялина Коніка — дуже красива і повільно росте. Ягідний тис цінують за компактність, густу хвою та яскраво-червоні ягоди. Хвоя тису золотистого незвичного жовтувато-зеленого або золотистого кольору. Ялина Ломберс звичайна насправді дуже незвичайна. Це низькоросла рослина зі щільною хвоєю смарагдового кольору. Гірська сосна Хампі, на відміну від знайомої нам сосни звичайної, розростається в боки і часто прикрашає альпінарії. А мініатюрна гірська сосна Міні Мопс розростається у вигляді пухнастої подушки. Окрасою ділянки стане ялина голуба. Вздовж парканів дуже виграшний вигляд мають колоновидні туї. Карликові види можна висадити в контейнерах.

До речі, хвойні добре піддаються стрижці. Дуже гарні рослини пірамідальної форми. А деякі умільці створюють навіть спіралеподібні. Хвойні не витримують застою вологи у ґрунті, в яму для посадки додають пісок. Висаджують зазвичай на рівні кореневої шийки. Між сусідніми рослинами відстань має становити не менш як 80, а іноді й 150 см.

Аліна ЗАЯНЧКОВСЬКА, ландшафтний дизайнер.