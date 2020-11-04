Зубний камінь — це зубний наліт, який не остаточно усунутий після вживання їжі під час чищення зубів. Зубний наліт є харчовою базою для мікробів, яких у роті кожної людини існує велика кількість, понад 700 штамів. Мінеральні речовини, які потрапляють зі слини, сприяють затвердінню нальоту. Тоді починається запалення ясен. Лікар-стоматолог Олена ПОНЬКО нагадує, що зубні камені — головна причина парадонтиту, за якого виникає рухливість зубів.

Помиляються ті, хто вважає, що камені тримають зуби. Коли інфекція потрапляє в ротову порожнину, ясна починають червоніти, просідати і кровоточити, зуби опускатися, потім хитатися і випадати. Крім того, буде непокоїти неприємний запах із рота і неестетичний вигляд.

Камені треба видаляти ультразвуком. Це найпопулярніший спосіб. Після видалення зубного каменю бажано кілька днів полоскати ясна і зуби відваром ромашки, календули або шавлії. Камінь починає утворюватися вже на п’ятий день після видалення. Тому повторювати процедуру рекомендують двічі на рік. Вона коштує 450—500 грн.

Протипоказання — людям з аритмією серця, онкохворим, астматикам, вагітним.

Зекономити на знятті зубних відкладень можна, якщо сумлінно підійти до чищення зубів, особливо передніх нижніх зсередини, де постійно накопичується слина, а зубна щітка погано дістає. В ідеалі (якщо вистачить терпіння!) треба кожний зуб чистити близько 10 разів у напрямку знизу вгору. Додатково варто користуватися іригатором — пристроєм для видалення зубного нальоту і залишків їжі з міжзубних проміжків.

Підготувала Валентина ЛІХАНОВА.