Я працював у шкідливих умовах. Та не завжди підприємство мало повну «загрузку», тому доволі часто ми працювали за скороченим робочим днем, тижнем. Як мені в такому випадку порахують шкідливий стаж?

С.ТИМОФІЙЧИК. Запорізька обл.

Консультує юрист газети «Порадниця» Яна РОМАСЕНКО.

У разі неритмічної роботи підприємства (скорочений робочий день/тиждень) підрахунок пільгового стажу здійснюється в такому порядку: загальна кількість днів, протягом яких працівник повний робочий день був зайнятий на роботах із шкідливими умовами праці, ділиться на 25,4 — за 6-денного робочого тижня і на 21,2 — за 5-денного.

Порядок застосування Списків № 1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.11.2005 №383.

До пільгового стажу, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, зараховуються періоди роботи, коли особа була зайнята на роботах у шкідливих умовах протягом повного робочого дня. Повним робочим днем вважається виконання робіт в умовах, передбачених Списками № 1 і 2, не менше як 80 відсотків робочого часу, встановленого для працівників цього виробництва, професії чи посади, з урахуванням підготовчих, допоміжних, поточних ремонтних робіт, пов’язаних із виконанням ¢трудових обов’язків.