Універсальна запіканка, в яку можна додати шматочки вареної ковбаси, шинки, відвареного м’яса. Виходить 4 повноцінні порції, які можна їсти без гарніру. У готовому вигляді добре тримає форму і нарізується на шматочки.

* 1 кг цвітної капусти

* 300 г сметани

* 200 г ковбаси, шинки (за бажанням)

* 100 г твердого сиру (Голландський, Російський)

* 2 яйця

* неповна чайна ложка солі

* чверть чайної ложки чорного меленого перцю

Капусту розібрати на великі суцвіття. Воду в каструлі довести до кипіння, посолити. Викласти капусту, варити приблизно 5–6 хв. Вона повинна стати середньої м’якості, але не розваритися. Воду злити, трохи охолодити капусту і розібрати на дрібні суцвіття. Сир натерти на середній тертушці. Якщо використовуєте шинку (ковбасу), нарізати її дрібними кубиками. Сметану та яйця перемішати до однорідності. Посолити, поперчити. Додати шинку, перемішати. З’єднати отриману суміш і капусту, трохи перемішати, щоб всі інгредієнти покрилися заливкою. Викласти в форму (близько 20 см в діаметрі), змащену олією. Утрамбувати поверхню, щоб всі суцвіття занурилися в заливку. Притрусити сиром. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Запікати приблизно 40–50 хв. до рум’яної скоринки.

Чому «цвітна»? Вона ж біла!

Багато хто дивується, чому капусту називають цвітною, адже вона білого кольору. Виявляється, в назві мова не про її забарвлення, а про те, що складається із суцвіть. І якщо у звичайної капусти ми їмо листя, то у цієї — бутони.

Порада: якщо у вас великий урожай, то цвітну капусту можна заморозити. Розберіть її на суцвіття (розмір — на ваш розсуд). У каструлю великого об’єму налийте воду і дайте закипіти. Порціями викладіть суцвіття в друшляк і помістіть їх в киплячу воду на 1 хв., щоб капуста була покрита водою. Потім відразу викладіть її з друшляка в ємність з крижаною водою. Це потрібно, щоб зупинити процес варіння, інакше буде м’якою. Охолоджену цвітну капусту викласти на рушник, дати обсохнути і повністю охолонути. Потім розкласти порційно по пакетах стільки, щоб відразу використовувати всю порцію. Заморожувати можна також у сирому вигляді сиру, але заготовлена ​​таким способом цвітна капуста виходить, на нашу думку, смачнішою та соковитішою.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.