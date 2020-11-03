Цей візерунок спицями має дуже ефектний вигляд, а в’язати легко: потрібно чергувати виворітні та лицьові петлі, тому підходить навіть для тих майстринь, які тільки навчилися в’язати.

Він дуже красиво складається в гармошку, можна використовувати для в’язання спідниці. Виходить двостороннім, однаково добре виглядає на лицьовій і виворітній стороні, тому підійде для шарфа або навіть пледа.

Рапорт узору становить 10 петель в ширину і 8 рядів висоту. Для в’язання необхідно набрати кількість петель, кратну 10, плюс 1 петля для симетрії, а також 2 кромочні.

Підготовчий ряд: кромкова, всі виворітні, кромкова.

1, 3 ряди: кромкова, повторювати — 5 лицьових, 5 виворітних. Закінчити ряд 1 лицьовою, кромкова.

2, 4, 6, 8 ряди: в’язати за рисунком (як дивляться петлі: лицьові — лицьовими, виворітні — виворітними).

5, 7 ряди: кромкова, повторювати — 1 лицьова, 5 виворітних, 4 лицьових. Закінчити ряд 1 лицьовою, кромкова. Завдяки зсуву на 1 петлю візерунок виходить м’яким, об’ємним, з добре вираженим рельєфом.

Повторювати візерунок з 1 по 8 ряди.

Діана ШЕПЕЛЬ.