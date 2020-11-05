Надувний човен (ПВХ або гумовий) – не надто дорогий порівняно з іншими видами. Та й доглядати за ним просто. Тож популярність таких виробів цілком виправдана. А от від того, як він зберігатиметься на час холодів, залежатиме термін його експлуатації.

У першу чергу, приміщення для такого човна має бути сухим, без різких перепадів температур. Оптимальний діапазон – 6-16 градусів. Не боїться він і низьких температур, однак за таких умов матеріал, з якого виготовлений, стає крихким, і бажано його не згинати. Також гума гірше переносить низькі температури, ніж ПВХ. Поруч із човном не повинно бути опалювальних приладів.

Перед зберіганням усі елементи човна мають бути ретельно вимиті та (обов’язково!) повністю висушені, особливо кутки та шви. Мити можна негарячою водою із милом. Обробляти його поверхні розчинником, гасом чи іншими агресивними або ж абразивними засобами для чищення не можна, аби не пошкодити верхній шар покриття. Не можна залишати в човні рештки піску, водоростей, рибної луски. Сушать його в затінку. Якщо ж залишити погано просушеними навіть невеликі ділянки, це незабаром спричинить псування матеріалу.

Човен можна обробити спеціальним захисним кремом для ПВХ-тканин. Збирати повністю висушений потрібно на чистій сухій рівній поверхні. Важливо серйозно потурбуватись про захист від гризунів, які можуть легко пошкодити плавзасіб. І тут головне, щоб не мав запахів, які можуть привабити мишей. Ретельно огляньте човен перед складанням. Виявивши пошкодження, як-от подряпини чи потертості, позначте їх маркером, а за можливості накладіть латки. Кочети бажано обробити силіконовою замазкою.

Зазвичай човен зберігають у заводській сумці. При цьому згортають його не дуже щільно, щоб не утворювалось різких перегинів. Балони складають із боків, в сторону дна. На сумку з човном у процесі зберігання не можна ставити інші предмети. У гаражі чи господарському приміщенні дуже хорошим варіантом є також зберігання човна в розгорнутому вигляді, розвішеним під стелею. Там він не займатиме зайвого місця. Якщо зберігається в сумці, для захисту від гризунів її також краще підвісити над підлогою. Аксесуари (весла, насос, сидіння та інші) зберігають окремо в теплому приміщенні. Перед упаковуванням їх промивають і добре висушують. Човен із гуми можна перед складанням посипати тальком та ще й засипати невелику кількість його всередину камер. Виробам із ПВХ така обробка не потрібна.

Василь Герасимов.