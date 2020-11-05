У кулінарних книгах ця страва відома під назвою картопляні крокети, але як же чарівно це звучить по-білоруськи — цибрики. Це обсмажені в олії картопляні кульки. Подають їх зі сметаною або мачанкою. Як і всі страви з картоплі, смачні, коли гарячі.
* 1 кг картоплі
* борошно (для обвалювання)
* чайна ложка солі (або за смаком)
* маленька цибулина
* олія (для смаження)
Картоплю і цибулину натерти на найдрібнішій «колючій» тертушці, як на деруни.
Картопляну масу перекласти в друшляк, застелений марлею. Дати стекти рідині. Маса повинна стати такою, щоб можна було зліпити кульки, які будуть тримати форму.
Картоплю посолити, перемішати і сформувати колобки розміром з волоський горіх. Обкачати з усіх боків в борошні.
Обсмажити цибрики на гарячій сковороді у великій кількості олії, щоб вони зарум’янилися з усіх бочків. Після смаження викласти на серветки, щоб позбутися зайвого жиру.
Подавати цибрики зі сметаною.
Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.
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