У кулінарних книгах ця страва відома під назвою картопляні крокети, але як же чарівно це звучить по-білоруськи — цибрики. Це обсмажені в олії картопляні кульки. Подають їх зі сметаною або мачанкою. Як і всі страви з картоплі, смачні, коли гарячі.

* 1 кг картоплі

* борошно (для обвалювання)

* чайна ложка солі (або за смаком)

* маленька цибулина

* олія (для смаження)

Картоплю і цибулину натерти на найдрібнішій «колючій» тертушці, як на деруни.

Картопляну масу перекласти в друшляк, застелений марлею. Дати стекти рідині. Маса повинна стати такою, щоб можна було зліпити кульки, які будуть тримати форму.

Картоплю посолити, перемішати і сформувати колобки розміром з волоський горіх. Обкачати з усіх боків в борошні.

Обсмажити цибрики на гарячій сковороді у великій кількості олії, щоб вони зарум’янилися з усіх бочків. Після смаження викласти на серветки, щоб позбутися зайвого жиру.

Подавати цибрики зі сметаною.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.