Чи треба лікувати нежить? «Лікуй — не лікуй, сам за тиждень мине», — такої думки дотримуються чимало людей. Але нежить потрібно зупиняти на самому початку. Адже нездужання може спричинити ускладнення — такі, як отит, гайморит, що звичайним промиванням уже не вилікувати.

Судинозвужувальними краплями не можна користуватися більш як 5—7 днів. Бо це призводить до звикання, набряку слизової тканини і підйому артеріального тиску в людей похилого віку. Тут на допомогу приходять народні методи лікування.

Намисто з часнику

Усім відомо, що часник — грізна зброя проти вірусів. Розкладіть біля ліжка у блюдечку порізані зубчики часнику або зробіть із них намисто. Фітонциди будуть знищувати шкідливі мікроби.

Прогрівання сіллю

Нагрійте сіль на сковорідці, викладіть у мішечок із тканини і покладіть на крила носа. Гріти 15—20 хв., доки сіль охолоне. Процедура рекомендована за умови, якщо температури немає.

Краплі з бурякового соку

Закапувати ніс буряковим соком, розбавленим теплою водою або обліпиховою олією (по 2—3 краплі у кожну ніздрю 5—6 разів на день).

Інгаляції

Дихайте над відваром ромашки, календули, евкаліпту, череди. Пропорція для приготування відвару: 4 столові ложки сухих трав на 1 л окропу. Варити 10 хв. Протипоказано за температури більш як 37 градусів, а також хворим на варикозну хворобу й атеросклероз. Адже прогрівання підвищує навантаження на серце і судини. І ще пам’ятайте: сякати кожну ніздрю треба по черзі, й ні в якому разі — обидві одразу. А якщо закладеність носа триває довго, це привід звернутися до лікаря.

Валентина ЛІХАНОВА.