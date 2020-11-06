Рослини вважають правильно висушеними, якщо після цього не змінили колір і не втратили смак і запах. Ефект від їх використання має бути, як від свіжозібраних. Висушена сировина перетворюється на порошок, якщо її розтерти між пальцями. Готові сухі корені з тріском ламаються, плоди при натисканні не зминаються.

Висушені трави зберігають у скляних банках зі щільними кришками або в полотняних чи паперових мішечках подалі від сонячного світла в сухому, прохолодному, добре провітрюваному місці. Пряме сонячне світло змінює колір та діючі речовини, що містить сировина. Оптимальна температура для зберігання 10—18 градусів. Трави з великим вмістом ефірних олій зберігають у щільно закритому посуді. Пластикова тара, поліетиленові пакети для цього непридатні. На упаковці слід написати назву рослини і дату збирання. Важливо зберігати окремо не лише кожен вид рослин, а й їх частини: корені, ягоди і листя.

Хороший спосіб — підвішування трав у пучках. Якщо зберігаєте на кухні, пам’ятайте, що на сировину негативно впливає висока температура. Тому краще розмістити подалі від плити. Також не можна зберігати трави поблизу речовин із сильним запахом та спецій.

ДО ЗАПИСНИКА

Чайна ложка сушених трав дорівнює столовій свіжих. Трави, листя, квіти та бруньки зберігають 2 роки, плоди — 2—3, корені та кору — 3—5 років.

Сировину деяких рослин можна зберігати довше (плоди черемхи, корені солодцю та кульбаби, кору дуба, плоди глоду та деякі інші).

Трави, що «застаріли», можна використати для ванн.

Якщо трави втратили колір, змінили запах, на них з’явилась пліснява — не використовуйте їх. Особливо часто пліснявіють погано висушені плоди.

Сухі ягоди легко всотують вологу, тож потребують сухості в приміщенні.

Готуючи збори, листя подрібнюють на шматочки до 5 мм, корені — до 3 мм, плоди та насіння перетирають на порошок, а квіти можна лишити цілими. Регулярно оглядайте заготовки.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.