Готувати листковий перегній можна з більшості видів листя. Не використовують хіба що листя дубу, бо воно містить велику кількість дубильних речовин. Листя горіха використовують помірно, додаючи до маси не більше 25 відсотків. Горіхове листя, до речі, є хорошим захистом від хруща. Під час приготування перегною варто пам’ятати, що одні види листя розкладаються швидше, інші — повільніше. Так, досить повільно розкладаються каштан та клен.

ДЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ?

Осіннє листя містить мало поживних речовин, однак його можна використати як кондиціонер для поліпшення структури ґрунту. Воно затримує в землі вологу, а отже, рослинам потім легше переживати засуху. Листовий перегній поліпшує аерацію (насичення повітрям) ґрунту, є кормом для дощових черв’яків. Його корисно прикопувати під рослини. Також з опалого листя виходить хороша мульча. Однак важливо взяти до уваги той факт, що листовий перегній трохи підкислює ґрунт. Також ним добре підгортати рослини перед стійкими холодами. Рекомендують використовувати його для посадки кімнатних рослин, якщо змішати у рівних частинах з компостом і дрібним піском чи садовим ґрунтом. Використовують і для вирощування розсади.

ЯК ЗАГОТУВАТИ?

Найзручніше збирати опале листя віяловими або звичайними граблями. Добре, якщо воно буде мокре після дощу, бо така сировина швидше перегниє. Можна скласти його у великі поліетиленові пакети, які у кількох місцях проколюють, чи інші ємкості. Приміром, можна зробити для такого перегною ящик з металевої сітки-рабиці, використати стару діжку чи навіть ванну. Накривати ємкість не потрібно. Листя щільно утрамбовують. Періодично масу перешаровують. Важливо, щоб вміст ємкості весь час був вологий. Молодий перегній буде готовий приблизно за рік. Його можна використовувати для мульчування. У такій суміші буде добре видно черешки та прожилки листя, шматочки листочків. А ось витриманий перегній буде готовий через 1,5—3 роки. Це має бути темна рівномірна розсипчаста маса, що пахне землею.

Щоб отримати перегній швидше, листя перед закладанням можна подрібнити. Також пришвидшить перегнивання скошена трава, яку додають до листя.

Порада: щоб такий перегній не підкислював ґрунт, додавайте до маси у процесі перегнивання трохи вапна, крейди або доломітового борошна. А щоб збагатити компост корисними речовинами, можна додавати до листя трохи коров’яку або азотного добрива (25—30 г на 10 л води).

Перегній можна приготувати навіть з хвойного опаду — таку масу потім використовують для рослин, що люблять кислі ґрунти: вересків, камелій, гортензій та інших. Однак перегниває хвойна сировина до 3 років.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.