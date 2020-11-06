І справді, айва — рослина з «секретом». Плоди надзвичайно ароматні. Це можна відчути, ледь понюхавши, а повністю аромат розкривається коли вони полежать чи після обробки, наприклад, у варенні. Якщо розкусите свіжий плід — мимоволі скривитеся від кислоти та в’язкості. Однак у міру зберігання достигає, стає м’якішим, смак поліпшується завдяки підвищенню вмісту цукрів, зникає в’язкість.

ЗБИРАЄМО ВРОЖАЙ

Період збирання врожаю айви тривалий, залежить від сорту і погодних умов. Пізні сорти теплої осені можна збирати протягом усього листопада. Збирають лише у суху погоду, акуратно складаючи в ємкості. Попри товсту шкірку, не можна сильно натискати, це негативно позначиться на лежкості. Опалі плоди тим більше довго не зберігають. Перестигла айва для цього також непридатна. Якщо ж зібрати її трохи недозрілою, треба дати плодам полежати в кімнатних умовах, щоб достигли. На холоді вони не достигають. Стиглість визначають так: шкірочка стає золотисто-жовтою, яскравою. Також краще зберігаються великі плоди.

ЗБЕРІГАЄМО В ПОГРЕБІ

Закладають цілі плоди без ознак хвороб. Пошкоджені одразу споживають. Найкраще зберігати в погребі з температурою 0—4 градуси і відносною вологістю 80—90 відсотків. Плоди складають у ящики з отворами для вентиляції або на стелажах, загорнувши кожен у папір. Якщо боки плодів не торкатимуться одне одного, айва лежатиме довше. Добре зберігається в тирсі, соломі. Айву радять обробляти теплим воском, однак це клопітно. Термін зберігання може бути різний. Одним господарям вдається зберегти плоди до весни. Однак нещодавно знайома нарікала, що айва почала псуватися майже одразу після збирання, і довелося терміново переробляти. У спеціалізованій літературі зазначено, що тривалість зберігання плодів коливається від 20 до 120 днів. Їх стан регулярно перевіряють.

ЗБЕРІГАЄМО В ХОЛОДИЛЬНИКУ

Невелику кількість айви зберігають до 3 місяців у нижньому ящику холодильника, склавши в поліетиленові пакети, але краще кожен плід обгорнути папером — так вони зберігатимуться довше. У морозильнику також зберігають у поліетиленових пакетах, нарізавши невеличкими шматочками та очистивши від серединок. Можна натерти плоди на тертушці, розфасувати та покласти в морозильну камеру. Заморожена м’якоть смачніша.

ЗАГОТОВЛЯЄМО

А ще нарізану тоненькими скибочками айву сушать, як яблука, у духовці при температурі 65—80 градусів або в електросушарці. Висушену продукцію кладуть у скляні банки.

Можна приготувати смачні й корисні цукати. На 1 кг плодів — 1,2 кг цукру, 300 мл води. Плоди зі шкірочкою, але без серединки, нарізують скибочками, складають у каструлю і заливають гарячим цукровим сиропом. Варять на малому вогні 15—20 хв. та лишають на 10 год., щоб просочилися сиропом. Повторюють тричі. Після останнього разу відкидають на друшляк та залишають на 1 год., щоб стік сироп. Потім викладають скибочки на пергамент, сушать у духовці з відчиненими дверцятами 6—8 год. і притрушують цукровою пудрою.

У кімнатних умовах айва зберігається недовго, особливо повністю стигла. Недостигла лежить трохи довше.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.