Найчастіше для зимового та осіннього взуття в якості підкладки використовують повсть або хутро. Розповімо, в яких випадках підійде перший або другий матеріал.

* Якщо постійно мерзнуть ступні, багато часу проводите на вулиці в холоди, купуйте взуття з хутряним утеплювачем (цигейка, овчина). Натуральне хутро тепліше за вовну за умови, що має щільний ворс. «рідке» хутро не зігріє ноги навіть при невеликому мінусі.

* Якщо на вулиці не дуже холодно, взуття з хутром не потрібне. Ноги будуть перегріватися, пітніти. Це не кращим чином позначається на самопочутті.

* Натуральна вовна практичніша за хутро, наприклад, якщо доводиться багато ходити. До того ж в процесі носіння волокна ще більше спресовуються, ущільнюються. Взуття стає теплішим.

* Взуття з вовняною підкладкою виглядає більш елегантнішим, а коштує дешевше. Людям старшого віку, для яких важливий комфорт, радимо хутро.

Просушуйте і провітрюйте чоботи або черевики після носіння. Хутряна підкладка просихає за 18–20 годин, а вовняна — за 8–10.

Діана ШЕПЕЛЬ.