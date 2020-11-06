Квашення капусти — один з небагатьох випадків, коли під час приготування вітаміни не лише не руйнуються, а навіть примножуються! Тому заготовлювати її на зиму просто обов’язково!

* 2,5 кг капусти (чиста вага, без качана)

* 2 великі моркви (0,5 кг)

* 50 г крупної солі

Тонко нашаткувати капусту. Моркву крупно натерти. Сіль відміряти і насипати в невелике блюдце.

3–4 великих жмені капусти покласти в каструлю, посипати частиною солі. Перетерти капусту з сіллю, поки не з’явиться сік. Додати до капусти моркву, перемішати. Утрамбувати дерев’яною качалкою. Таким чином, невеликими порціями, додаючи капусту, моркву та сіль, все утрамбувати, щоб в поглибленні від качалки виділявся сік.

Потім руками притиснути капусту в каструлі, щоб вона вся була покрита соком, покласти тарілку і придавити гнітом (наприклад, наповненою водою 3-х літровою банкою).

Збоку увіткнути дерев’яну качалку (для виходу газів). Капуста бродить приблизно три доби (за кімнатної температури).

Кілька разів на день її потрібно протикати качалкою (довгим ножем), дістаючи до дна каструлі, при цьому видно, як виділяється велика кількість бульбашок — газів (якщо цього не робити, капуста вийде з гірчинкою).

На третю добу (терміни заквашування можуть трохи відрізнятися) розсіл світлішає і спадає, також йде піна.

Готовність капусти можна визначити і на смак.

Готову капусту перекласти в чисту банку (сильно не утрамбовувати), залити розсолом, закрити поліетиленовою кришкою і зберігати в холодильнику.

Діана ШЕПЕЛЬ.