Основні тези з брифінгу професорки, заслуженої лікарки України та лікарки інфекційних хвороб Ольги ГОЛУБОВСЬКОЇ.

COVID-19 – інфекційна хвороба, яка не має нічого спільного із грипом за наслідками для хворого та навантаженням на систему охорони здоров’я. Це довготривале захворювання, яке має кілька етапів розвитку. Можна умовно виділити три головні етапи розвитку цієї хвороби.

1-й етап – це перший тиждень захворювання, коли хворі почуваються, як правило, здоровими. У 80 відсотків людей захворювання закінчується на цьому етапі та переноситься у легкій формі. Отже, не потрібно панікувати в разі позитивного результату тесту. Є велика ймовірність того, що ви потрапите у цей відсоток. Не потрібно вживати антибактеріальні чи гормональні засоби на цьому етапі розвитку хвороби.

У 10–30 відсотків людей захворювання переходить у другу фазу. В обох випадках необхідно вчасно звернутись до сімейного лікаря, застосовувати загальнозміцнюючі вітаміни, вести нормальний спосіб життя та збалансовано харчуватись.

Починаючи з другого тижня інфікування організму, розвивається найважча фаза хвороби, під час якої відбувається ураження органів та імунної системи. Лікування на цьому етапі спрямоване на стримування «штурму» імунної системи пацієнта. Ця фаза триває від 1 до 3 тижнів та зазвичай передбачає стаціонарне лікування.

«Постковідний синдром» сьогодні інтенсивно вивчається у світі. Людина, яка перехворіла на COVID-19, може повторно заразитися. Згідно з нормативними документами, особа може знаходитись на лікарняному до 1 місяця після перенесеної коронавірусної інфекції. Україна, як і інші країни світу, входить у найважчий сезон перебігу пандемії. Про це свідчить прогнозований приріст захворювання та зростання кількості важких форм хвороби. Такий приріст є великим навантаженням на систему охорони здоров’я. Зокрема, в усьому світі гостро постає проблема нестачі лікарів. За цих умов медичні працівники, які рятують життя українців щодня, закликають дотримуватись правил карантину.

Головний спосіб протидії захворюванню – мінімізація ризику інфікування шляхом роз’єднання можливих джерел інфекції та використання засобів особистої гігієни. Кожен повинен сприймати себе як потенційно інфікованого і з особливою обережністю поводитися поряд з іншими людьми, серед яких значна кількість належить до груп ризику. Молодь і діти зазвичай переносять коронавірусну хворобу в легкій формі.