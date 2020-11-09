Газопостачальні компанії оприлюднили ціни на листопад, які значно підвищилися, що пов’язують із початком опалювального сезону. Суттєво різняться вони й залежно від постачальника.

З початку року ціна визначалася за формулою: вартість на європейському хабі плюс транспортування, ПДВ та інше. «Нафтогаз» називав ціну кожного місяця після 22 числа, і мав спецзобов’язання — забезпечувати газом населення.

Тепер ці спецзобов’язання скасували, й кожен постачальник пропонує свою ціну залежно від оптової, за якою закуповує, та своєї націнки. Така конкуренція на ринку мала б призвести до покращення та здешевлення послуг.

Компанії повинні давати свою ціну на газ за 5 днів до нового місяця.

НАГАДУЄМО, ЩОБ ЗМІНИТИ ПОСТАЧАЛЬНИКА НЕОБХІДНО:

обрати компанію, що має необхідну ліцензію;

подати заяву-приєднання (новий постачальник може попросити й інші документи);

отримати відповідь (погодження — із зазначенням дати надання послуг або ж відмову);

сплатити фінальний рахунок від старого постачальника.

Новий постачальник самостійно повідомляє попередню компанію, що споживач змінив постачальника. Крім того, не потрібно показувати довідки про відсутність заборгованості, щоб змінити постачальника. Але він може відмовити в наданні послуг.

Ця послуга доступна онлайн. Попередній постачальник через 6 тижнів надсилає фінальний рахунок, який потрібно оплатити протягом 10 днів.

Джерело: https://gazpravda.com.ua/