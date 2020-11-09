Православні та греко-католики 9 листопада вшановують пам’ять преподобного Нестора Літописця. Він був ченцем Києво-Печерського монастиря, а його мощі й досі зберігаються в Дальніх печерах. Та він був не лише монахом, але й першим українським істориком, який розповідає про стародавню історію. Нестор укладає «Повість минулих літ», в якій вже простежується ідея державності та політичної незалежності. В «Повісті…», написаній в ХІІ ст., безліч українських слів, які ми досі вживаємо у побуті, тож саме цього дня, коли Церква згадує Нестора Літописця, в Україні відзначається День української писемності та мови.

Римо-католики 9 листопада відзначають річницю освячення Латеранської базиліки. Це одна з чотирьох великих базилік Риму. Її назва походить від імені давніх власників землі, на якій була збудована. Латеранська базиліка стала першим кафедральним собором Риму, а прилеглий до неї палац – першою папською резиденцією. Освячена була 9 листопада 324 р. Папою святим Сильвестром I. Протягом наступних століть саме звідси 161 Папа керував Церквою і саме тут відбулося 5 Вселенських соборів.

Вірменська Церква 14 листопада згадує святих апостолів Андрія та Пилипа. Про Андрія відомо, що він був рибалкою, сином Йони з міста Віфсаїда, що в Галілеї. Знаний Андрій як Первозванний, бо першим послідував за Христом та привів свого старшого брата Петра. Після Зіслання Святого Духа Андрій багато подорожував, а в місцях його проповідей з’являлися церкви. Відомо, що його шлях проліг уздовж узбережжя Чорного моря, він відвідав Таврію, Скіфію та піднявся по Дніпру до Києва. А його пророчі слова, що на київських горах «засяє благодать Божа», описані в «Повісті минулих літ». Апостол Пилип теж походив із Віфсаїди і також багато проповідував. Коли апостола розіп’яли на хресті головою вниз, у місті почався землетрус. Поховавши Пилипа, його сестра та апостол Варфоломій продовжили місійну подорож у Вірменію.

Православні та греко-католики 14 листопада вшановують безсрібників і чудотворців Косму та Даміана, а також їхню матір преподобну Феодотію. Жили вони в Малій Азії приблизно в IV ст. Виховані побожною матір’ю, брати стали лікарями, які не брали грошей за свою роботу. Передання розповідає про безліч чудес і зцілень, звершених силою молитви святих.

Марина ЧОРНА, релігієзнавець.