Та що ж ми — власні ніжки не взуємо в теплі, затишні та красиві тапочки? Навіть якщо навички роботи зі спицями обмежені створенням рівного полотна, вважайте, що теплим взуттям на холоди забезпечені. Адже в’яжуться тапочки з двох прямокутників. Вони дуже зручні — коли потрібно вийти на вулицю по господарству та взути черевики, їх знімати не доведеться — практично звичайні шкарпетки.

Що об’ємніше пряжа, тим менше часу піде на роботу. Виконуйте хустковою в’язкою: лицьові та виворітні ряди — лицьовими петлями. Такий візерунок добре розтягується і має невеликий масажний ефект, що корисно для стоп. Залежно від товщини пряжі, наберіть таку кількість петель, щоб вийшло 15 см. Початковий ряд — це глибина тапочка для всіх розмірів. Далі в’яжіть на довжину своєї стопи мінус 3 см на облягання. В кінці всі петлі закрийте. Складіть прямокутник навпіл. З одного боку виконайте задній шов для п’яти. Для носка розділіть передню частину на три. Середню частину туго стягніть ниткою з голкою. Закріпіть стяжку ниткою з голкою і далі зшийте до кінця набірного краю. Приміряйте, якщо хочете зробити тапочки глибше, прошийте ще кілька петель. За бажанням обв’яжіть їх по колу гачком.

Для квіточки 6 повітряних петель з’єднайте в коло. 1-й ряд: 6 стовпчиків без накиду, з’єднайте в коло. 2 ряд: 3 повітряні петлі, в ту саму петлю 1 стовпчик з накидом, 3 повітряні петлі та з’єднувальний стовпчик в ту саму петлю основи. Вийшла 1 пелюстка. З’єднувальним стовпчиком перейдіть до другої петлі й так само пров’яжіть решту 5 пелюсток.

А наша читачка Марія Герасименко знає ще більш швидкий спосіб: «Мої улюблені «тапочки» — обрізані старі валянки. Непоказні, але до чого ж зручні! В холоди їм взагалі ціни немає, але і влітку служать: в них не спекотно, ногам комфортно. Звичайно, можна їх облагородити: аплікацію якусь зробити… Але мені головне, щоб було зручно та тепло. А на «виготовлення» цієї чудової домашньої обувки пішло буквально кілька хвилин: просто відрізала халяви, поїдені міллю».

Діана ШЕПЕЛЬ.