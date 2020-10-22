Коренеплід селери містить величезну кількість корисних елементів: вітаміни Е, А, групи В, РР, аскорбінову кислоту, марганець, мідь, калій, цинк, залізо, фосфор, селен, амінокислоти, флавоноїди, клітковину, ефірну олію.

Рідина краще засвоюється організмом, тому свіжий сік і діяти починає швидше, ніж страви з селери. А ще це – сильний сечогінний засіб. Сік селери приймають при ускладненому сечовипусканні, лікуванні водянки. Він пришвидшує обмін речовин, сприяє спалюванню жирів, очищує організм, чим сприяє схудненню. Регулює водно-сольовий баланс, здатний виводити з організму шкідливі речовини, має сильні протимікробні властивості. При регулярному вживанні з організму поступово виводяться шлаки та токсини, поліпшується склад крові, знижується рівень холестерину, підвищується рівень гемоглобіну, зміцнюються стінки судин. Завдяки вмісту вітамінів групи В сік селери сприятливо діє на нервову систему. Аскорбінова кислота в селері зміцнює імунітет, підвищує опірність організму до інфекцій. Ефірні олії містять компоненти, що мають антимікробну дію, тобто це – природний антибіотик. При регулярному вживанні селера поліпшує вигляд і здоров’я шкіри. До того ж, це ще й сильний афродизіак – підвищує статевий потяг.

Приймають сік по 2–3 ч.л. за пів години до їжі кілька разів на день. Він дуже концентрований і навіть у незначних дозах містить величезну кількість корисних елементів. Для поліпшення смаку можна додавати до інших соків.

Із обережністю слід приймати його тим, хто має хвороби шлунково-кишкового тракту та сечостатевої системи у стадії загострення, людям похилого віку, вагітним.

Можна зробити сік селери на соковижималці. Проте, оскільки вживають його у незначних кількостях, краще просто натерти коренеплід на тертушці з дрібними вічками та віджати необхідну кількість соку через марлю. Вжити краще в перші 10 хв. по тому.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.