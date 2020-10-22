Цьогоріч багато моркви у мене потріскалось. Сорти були всі різні. Чому це стається? Що робити, аби такого не було наступного року?

Ярослава ЛЕВЧУК. Дніпропетровська обл.

Справа, дійсно, не в сорті. Тріщини на моркві утворюються через порушення агротехніки. Таке нерідко буває при нерегулярному поливі. Приміром, коли грядку з морквою тривалий час не поливали, а потім пішов рясний дощ. Тож полив має бути регулярним, помірним і рівномірним. Причому краще поливати не самі коренеплоди, а наливати воду в борони між рядами. Й робити це вранці або ввечері. Якщо ґрунт не зволожували тривалий час, перший полив має бути поверхневим. На вологих ділянках у міжряддях моркви можна висівати кріп, петрушку, салат – вони забиратимуть зайву рідину. А якщо потрібно якомога довше зберегти у ґрунті вологу, не нехтуйте мульчуванням грядок.

Ще одна причина – надмір добрив. Морква не любить свіжого гною, який теж може спричиняти її розтріскування. Так само шкодить і надмір азотних добрив. Ними підживлюють посіви лише на початку вегетації. З органіки удобрюють настоєм пташиного посліду, гноївкою, зеленим добривом.

Крім того, морква з тріщинами часто виростає на важких глинистих ґрунтах через те, що їй там тісно. Вона любить рихлі, піщані та супіщані ділянки, буде вдячна за часте розпушування. На щільних ґрунтах краще вирощувати ранні сорти з коротким коренеплодом, зокрема Шантане чи Паризька каротель. На глинистих городах іноді створюють високі грядки, які заповнюють родючим рихлим ґрунтом із додаванням крупного річкового піску. Надалі можна поліпшити склад землі шляхом внесення піску, компосту, перегною, а також посіву сидератів. Так, після збирання врожаю на місці моркви висівають овес, пшеницю або жито, а навесні перекопують. Ці культури мають потужну кореневу систему, яка добре розпушує ґрунт.

Розтріскуватись морква може і при перезріванні, але це переважно стосується ранніх сортів. Морква з тріщинами зберігатиметься погано, тому її слід використати в першу чергу.