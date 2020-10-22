Приготуйте цей грибний суп, і ви відчуєте, який неймовірно апетитний пар винирне з горщиків, коли знімете з них «кришечки» з тіста. А самі «кришечки» — рум’яні та просочені грибними ароматами! І суп, і хліб, і задоволення смаку.

Грибний суп:

* 300 г печериць

* 4 середні картоплини

* 200 г курячого філе

* 2 м’яких плавлених сирки типу «Дружба»

* середня цибулина

* по столовій ложці вершкового масла та олії (для смаження)

* неповна чайна ложка солі

* дрібка чорного меленого перцю

Кришечки:

* 180 мл води

* 15 г свіжих дріжджів

* 300–350 г борошна

* 1,5 чайної ложки цукру

* 1 чайна ложка солі

* 3 столові ложки олії

* невелике яйце (для змащення)

Для тіста воду підігріти, щоб була теплою. Розвести в ній дріжджі і цукор. Всипати 100 г борошна. Накрити рушником. Поставити опару в тепло на 15–20 хв. до утворення пінної шапочки. Додати сіль, всипати борошно, що залишилося, добре вимісити. В кінці влити олію. Замісити м’яке тісто, за необхідності підсипати трохи борошна, щоб «кришечки» не розповзлися. Викласти тісто в миску, поставити в тепло на 40 хв. до збільшення в об’ємі в 2–3 рази, поки готуєте суп.

Для супу м’ясо залити 1,5 л води, посолити. Варити з моменту закипання 20 хв. Цибулю дрібно нарізати. Гриби нарізати пластинками. Картоплю — невеликими кубиками. Куряче філе дістати з бульйону, нарізати невеликими кубиками. На сковороді розігріти вершкове масло та олію. Покласти цибулю, смажити приблизно 7 хв. до золотистого кольору. Додати гриби, перемішати, готувати до випаровування рідини. Бульйон знову довести до кипіння, покласти картоплю. Варити 8–10 хв. до готовності. Додати в каструлю обсмажені гриби з цибулею, варити 2 хв. Викласти нарізане філе. Покласти середньо натерті плавлені сирки, перемішати, трохи проварити до повного їх розчинення. Поперчити, за необхідності досолити. Розлити суп в горщики.

Тісто розкачати товщиною приблизно 1–1,5 см (воно ще виросте в духовці). Вирізати ножем кружечки «під блюдце». Це розмір кришечки для стандартного горщика. Накрити кружечками горщики з супом, трохи притиснути краї. Зробити 3–4 проколи зубочисткою, щоб при приготуванні кришечки не піднімалися «горбочком». Змастити трохи яйцем. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку на 20–25 хв. до зарум’янювання.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.